Bitcoin (BTC) nedir? Bitcoin nasıl alınır? Nasıl harcanır?

İlk çıkışında alışveriş yapmak neredeyse imkansızken 2017 yılında inanılmaz yükselişi gözlerin Bitcoin’e çevrilmesine neden oldu. Peki Bitcoin nedir ve nasıl kullanılır?

Şu anda çok sayıda ülkede para birimi olarak kabul edilen ve sınırlı sayıda olan Bitcoin hakkında en çok merak edilenler...

BİTCOİN NEDİR?

Bir e-para sistemi olan ve 31 Ekim 2008 tarihinde Satoshi Nakamoto takma isimli bir kişi ya da grubun "Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Sistemi" isimli bir teknik doküman yayınlamasıyla ortaya çıkan Bitcoin, üçüncü parti ödeme sistemlerine, bankalara ve aracı kurumlara güvenme ihtiyacını ortadan kaldırma ilkesiyle doğmuştur.

Arz talep şeklinde ilerleyen bir piyasası olan Bitcoin ile ilgili en önemli kavramlardan biri merkezsizliktir. Bitcoin ağını hiçbir otorite, merkez bankası, devlet başkanı, şirket veya kuruluş kontrol etmemektedir.

Kısaltması "BTC" olarak yazılır.

BİTCOİN SINIRLI SAYIDA MI ÜRETİLDİ?

Bitcoin'i değerli kılan unsurların başında ise "sınırlı arz" gelir. Geleneksel finansal düzenin baş aktörleri dolar, euro, Türk Lirası gibi itibari para birimleri sınırsız sayıda basılabilir. Ancak Bitcoin'in üretimi 21 milyon adetle sınırlandırılmıştır. Finans teorilerinin en temel ifadelerinden biri, talep artarken arzın sabit kalması durumunda fiyatın her daim artış göstereceğini söyler. 2008 yılından beri Bitcoin'e talep sürekli artarken arzın sınırlandırılmış olması, bu temel söylemleri doğrular niteliktedir.

BİTCOİN NE İŞE YARAR?

Bitcoin; banka yoluna gerek kalmadan özel bir cüzdan kodu ile internet ortamında hızlı bir şekilde alışveriş yapmayı sağlamaktadır. Bitcoin ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

İnternetten hızlı şekilde alım-satım yapmak

Online oyunlarda item almak

Bitcoin bozdurma ve oluşturma

E-ticaret sitelerinden gerçek para yerine bitcoin ile satın alım yapma

Sanal para olan bitcoin'i gerçek paraya çevirme

BİTCOİN ALIM SATIM NASIL YAPILIR?

BTC alım satım yapmak için öncelikle BTC hesabı açmanız gerekiyor. Bunu birçok web sitesi kullanarak açabilirsiniz. Herhangi bir kripto para sitesinden hesap cüzdanı oluşturarak Bitcoin alıp satabilirsiniz.

BİTCOİN İLE ÖDEME NASIL YAPILIR?

BTC ile ödeme kabul etmenin en kolay yolu kişiden kişiye, yani adresten adrese transfer yapmaktır. Bu yöntem bazı akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla uygulanabilir.

Yine de sadece bu amaç için tasarlanmış ticari uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar QR kod okutmaya dayalıdır.

1 BİTCOİN KAÇ TL?

1 BTC şu anda 82.809,15 Türk Lirası'ndan işlem görmektedir.