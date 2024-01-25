Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Cihan Kasal anlattı! Son dönemlerde kripto paraların domino taşı olarak adlandırılan Bitcoin'de yaşanan suni yükselişin ardından sert bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşü yaptığı yayınlarla devamlı vurgulayan trader Cihan Kasal, Podcat kanalında, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

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Yatırım piyasası son dönemde dalgalı bir şekilde ilerliyor. Kripto paralarda yaşanan sert hareketler yatırımcıları oldukça etkilemiş durumda.

Bitcoin'in yükselişiyle ETF'nin bir bağlantısı olduğunu düşünen yatırımcılar bu kez yanılmış oldu.

Çünkü suni bir yükseliş yaşayan Bitcoin, sert bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle olumsuz etkilenen yatırımcılar, Bitcoin'in geleceğini de oldukça merak ediyor.

Yatırımcıların beklediği yorumu trader Cihan Kasal, Podcat kanalında hazırladığı Ekonomix programında anlattı.

Bu yayında Kasal, Bitcoin hakkında önemli bilgiler verirken, Borsa İstanbul ve altın hakkında da önemli bilgiler verdi.

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