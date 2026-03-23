Bitcoin, Trump'ın İran'a saldırıları ertelemesiyle artışa geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından Bitcoin, Hazine tahvilleri ve hisse senedi vadeli işlemleri ile birlikte yükseldi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,8'e varan bir artış kaydetti ve 70 bin 800 dolar civarında seyrediyor.

Ethereum ve Solana gibi daha küçük kripto paralar da değer kazandı.

Ethereum yüzde 3,52 artarak 2 bin 143,08 dolara yükseldi.

TRUMP'TAN ATEŞKES SİNYALİ

Haftalardır kara harekatı ve enerji tesislerinin imhası senaryolarını fiyatlayan küresel piyasalara, bizzat Başkan Trump’tan "ateşkes" sinyali geldi. Trump, ABD ve İran heyetleri arasında Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik "derinlemesine ve yapıcı" görüşmeler yapıldığını belirterek, orduya operasyonları askıya alma talimatı verdiğini duyurdu.