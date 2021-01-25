Bitcoin yeniden 33 bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri arasında piyasanın büyük kısmını elinde bulunduran Bitcoin'in değerindeki değişiklikler küresel piyasalarda ilgi ile takip ediliyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, cuma günü 30 bin doların altını gördükten sonra, hafta sonunda 31 bin-33 bin dolar aralığında dalgalandı.

KURUMSAL ALIMLAR ARTTI

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41 bin 946,74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,64 artışla düşüşle 33 bin 477,35 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4,89 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 621 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, yeni haftanın erken saatlerinde 989 milyar dolar düzeyindeydi.

TOPLAM 8 BİN 308 KRİPTO PARA BİRİMİ VAR

Toplam 8 bin 308 kripto para biriminin işlem gördüğü 31 bin 951 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62,8'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 128 milyar dolar olarak belirlendi.

Cointelegraph Piyasalar ve TradingView verilerine göre, Bitcoin (BTC) fiyatı 30 bin doların altına doğru ilerleyince bunu alım fırsatı olarak değerlendiren önemli isimler oldu ve yeniden canlanma belirtileri ortaya çıktı.