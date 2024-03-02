Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Cihan Kasal anlattı!

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Geçtiğimiz günlerde kripto paraların lideri Bitcoin, beklenmedik bir yükseliş gerçekleştirdi.
60 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkan Bitcoin, yatırımcıları bir hayli şaşırttı.
Peki Bitcoin bu yükselişini sürdürecek mi yoksa bir düşüş yaşanır mı?
Bu sorulara ünlü trader Cihan Kasal cevap verdi. Bitcoin'in gidişatını yorumlayan Kasal, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Podcat kanalında yayınlanan Cihan Kasal ile Ekonomix yayınında konuşan Kasal, Bitcoin'in izleyeceği yolu yorumladı.
Yayının tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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