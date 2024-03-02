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Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Cihan Kasal anlattı!

Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? Cihan Kasal anlattı! Podcat kanalında kripto paralar ve finansal gelişmeler üzerine yayın yapan Cihan Kasal, Bitcoin'in geleceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. 60 bin doların üzerini gören Bitcoin'in nasıl bir yol izleyecek Kasal yorumladı.