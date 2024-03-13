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Bitcoin zirve tazeledi: 73 bin 548 dolar

Bitcoin zirve tazeledi: 73 bin 548 dolar Uzmanların açıkladığı gibi kripto para birimi içindeki en çok işlem gören para birimi Bitcoin yükseliş seyrini sürdürüyor. Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin'in bugün 73 bin doların üzerinde tutunduğu görülüyor.