Bitcoin zirvede dalgalanıyor

Dün 66 bin 930 dolarla yeni tarihi zirvesini gören Bitcoin, önce 65 bin 500 dolara indi ve ardından sonra yeniden zirveye yaklaşarak 66 bin 616 oldu. Şu anda 64 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD'de Bitcoin'in borsa yatırım fonunun (ETF) işlem görmeye başlamasının ardından para birimi dün 66 bin 930 dolar değerine yaklaştı.

New York Borsası'nda işleme açılan Proshares Bitcoin Strategy isimli ETF, yatırımcıdan yoğun ilgi gördü.

Bugün piyasada kâr satışları takip edilecek.



AYNI GÜN İÇİNDE 64 BİN-66 BİN ARASINDA HAREKET EDİYOR

Bu yükselişle yatırımcısını mutlu eden Bitcoin, bugün 65 bin seviyesine inip sonrasında yine 66 bin 600 seviyesine yükseldi. Şu anda para birimi 64 bin 616 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM BİR GÜNDE YÜZDE 8 DEĞERLENDİ

Dün 4 bin 200 doların üzerine çıkan Ethereum ise kazançlarının büyük bir kısmını koruyarak bu sabah 4 bin 185 dolara geriledi. Ardından 4 bin 199 dolara yükseldi. Ethereum son 24 saatte yüzde 8 değer kazandı.

ADA YÜZDE 7 DEĞER KAZANDI

Benzer şekilde Cardano (ADA) da yüzde 7 değer kazanarak 2.25 dolara çıktı.

SOLANA SERT YÜKSELDİ

Solana'daki yükseliş ise yüzde 17'yi buldu. 182 doları aşan Solana, piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar içinde en yüksek değer artışına imza attı.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİ ARTTI

Kripto para biriminin güvenli ortamı Bitexen platformu, gelişmelerin takip edilmesi ve temsil ettiği tüm para birimleri işlemleri için yatırımcıları bekliyor.