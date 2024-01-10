Bitcoin'de hareketli günler! Düşecek mi? Yükselecek mi? Cihan Kasal açıkladı! Bitcoin'de son haftalarda yaşanan hareketlilik yatırımcıların kafasını iyice karıştırdı. Bitcoin'in düşeceğini veya yükseleceğini öngöremeyen yatırımcılar için trader Cihan Kasal, Podcat kanalında önemli bilgiler verdi.

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Son dönemlerde borsa ve coin'lerde yaşanan değişimler yatırımcıları ziyadesiyle korkutmayı başardı.

Özellikle kripto paralarda yaşanan hareketliliğin ardından çoğu yatırımcı ne yapacağını bilemez durumda.

Bitcoin'in bu hafta yaşadığı yükselişle birlikte yaşanan karmaşıklık hali piyasalara pek de güven vermiyor.

Piyasaların yaşadığı bu gerilimi ünlü trader Cihan Kasal, Podcat kanalında yorumladı.

Bitcoin'in geleceğine dair önemli bilgiler veren Kasal, yatırımcıları çok sert bir şekilde uyardı.

Siz de Bitcoin'in geleceğini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki videoyu izleyerek merakınızı giderebilirsiniz.

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