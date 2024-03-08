Bitcoin’de henüz zirve görülmedi! 2024’te değeri katlanacak Dr. Beyhan Yaslıdağ, Bitcoin'in yükseliş nedenlerini ABD yatırım fonlarına bağlayarak yarılanma sürecinin başlayacağı nisan ayına dikkati çekti. Ensonhaber yayınına katılan Yaslıdağ Bitcoin'in yarılanma süreci ile birlikte 2024 yılında 100 bin doları, 2025'te ise 130 doları görebileceğini dile getirdi.

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Özel Haber

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören ve konuşulan para birimi olan Bitcoin'in içinde bulunduğu durumu ve geleceğini uzmanı ile değerlendirdik.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Yaslıdağ ile Bitcoin’deki yükselişi, sınırlı geri çekilmeyi ve 2024 yılı içinde gelmesi muhtemel değerleri konuştuk.

Ensonhaber'e çarpıcı açıklamalar yapan Dr. Beyhan Yaslıdağ'a göre, Bitcoin'in değerinde zaman içerisinde ufak dalgalanmalar olsa bile önümüzdeki sürece baktığımız anda yükseliş eğilimi devam edecek.

"Bitcoin, 2024 yılına hızlı girdi"

Dr. Yaslıdağ, Bitcoin'in değer kazanmasının 2024'ten önce başladığını dile getirerek, kripto para biriminin son iki yıllık seyrini şu sözlerle aktardı:

Bitcoin 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı. Fiyatı, değeri her gün artıyor. Çeşit çeşit rekorlar kırıyor. Ama bu yükseliş aslında sadece 2024'te yaşanmadı. 2023’te de aynı süreci yaşamıştık. 2023 yılında Bitcoin, yüzde 123’lük bir getiri ve bunun reel bazda da yüzde 55,97’lik bir rakam ile aslında bir rekor kırmıştı. Bütün yatırım araçları arasında en fazla getiriyi sağlayan olarak önümüze geldi. 2024’e geldiğimizde rakam yukarı gitmeye başladı. 2021 yılının Kasım ayının gördüğü 69 bin dolar rekor seviyesini test etmeye başladı. Günümüzde ise 67 bin 100 ve 67 bin 700 doları test ediyor.

Bitcoin'i değerini artıran nedenler

Yaslıdağ, Bitcoin'in son zamandaki yükseliş nedenleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

Özellikle ABD yatırım fonlarına aşını talep olması, yasal düzenlemenin onay almasına bağlıyoruz. Yıllık olarak 520 milyon dolar alım işlemi gerçekleşti. Arzın kısıtlı olduğu piyasada talebin artmasından dolayı fiyat yukarıya doğru desteklenerek artırıyor. Bitcoin'in değerlenmesinin sebebi olarak ABD’deki fonların gittikçe artmasını gösterebiliriz.

"Yatırım araçları için geri çekilmeler normal"

Yaslıdağ Bitcoin rekor kırdıktan sonra gerileme hareketinin normal olduğunu belirterek, yaşanan süreci şöyle aktardı:

Zaten bütün yatırım araçlarında olağan bir durum. Yükselir, sonra düşme eğilimine girer. Bu hareketi kâr realizasyonların ortaya çıkması ve düşük fiyatlı alanların kârlarını realize etme çalışmaları olarak görüyoruz.

"Bitcoin 24 saatte düştüğü yerden toparladı"

Salı gününde önemli bir düşüş gerçekleşti. Önemli görünen bir değişiklik olarak ortaya çıktı. Yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybı oldu. Bunu da aslında satıştaki kâr realizasyonlarına bağlayabiliriz. Bitcoin'in değeri 60 bin 800 dolara düştü. Sonra tekrar 67 bin 600 dolar oldu; şu anda 67 bin 100 dolar gibi bir seviye. Aslında 24 saatte düştüğü yerden toparladı ve hatta yüzde 5,80 prim yaptı. Düşüşten etkilenmek, aslında 'çok kayıplar' var demek çok doğru değil.

"Nisan ayında yarılanma süreci bekleniyor"

Bitcoin'in değerini etkileyecek "yarılanma sürecine" değinen Beyhan Yaslıdağ, yarılanma süreçlerinde doların ne kadar olduğunu da dikkate almak gerektiğini de hatırlatarak, geçmiş etkilerini şu sözlerle anlattı:

Nisana ayında bir yarılanma süreci ver. Kripto paralarda bu 4 yılda bir gerçekleşiyor. Büyük ihtimalle nisan ayında gerçekleşecek. Bu durum piyasadaki arz üzerinde daraltıcı bir etki yaratacak. Baktığımız zaman ilk yarılanma 2012 yılında gerçekleşti. Bitcoin 12 dolardan ilk yarılanma sonrasında 1.000 dolara yükseldi. 2016’daki ikinci yarılanmada Bitcoin 670 dolara düştü. 2017’de 2 bin 250 dolar çıktıktan sonra 2020’deki yarılanmada 8 bin 780 dolara ulaştı. Şimdiki yarılanmaya bakıldığında ise 3,16’ya denk gelecek olan madencilere tanınacak olan kısım ortaya çıkacak. Yani 'madencilik ödülü' ortaya çıkacak. Ve arz miktarı gittikçe azalacak.

Bitcoin için 2024'te 100 bin dolara yaklaşması beklentisi

Bitcoin'in değerinin 2024 yılı yıl ortasında ya da sonunda ne olacağını düşündüğünü sorduğumuzda ise Beyhan Yaslıdağ, 2024 ve 2025 için öngörülerini şöyle aktardı:

Yarılanma süreciyle birlikte arz miktarı gittikçe azaldığından dolayı, beklentiler de yükselecek ve yukarı doğru gidecek. Her yarılanmada çok büyük yükselmeler olduğundan dolayı şu anda tarihini bilmediğimiz nisan ayını beklediğimiz için yarılanma ile birlikte fiyat yukarıya doğru gidecek. Ve yapılan analizlere göre de 2024 sonuna doğru yaklaştıkça da şu anda 67 bin seviyelerindeyken kötümser senaryolara göre 75 bin dolar, iyimser senaryoya göre de 100 bin dolara yaklaşması bekleniyor.

2025’te 130 bin dolar öngörüsü