Bitcoin'de yeni rekor! Düşüş geliyor mu? Bitcoin'de yaşanan yükselişin ardından trader Cihan Kasal, Podcat kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in yükselişine değinen Kasal, Borsa İstanbul ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

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Bitcoin'de bu yılın en yüksek seviyesi görüldü. 51 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin yeni bir rekora doğru mu gidiyor? Yoksa düşüş yaşanacak mı? Yatırımcılar şu an ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Trader Cihan Kasal da bu yükselişi ardından Podcat kanalında önemli bilgiler verdi.

Bitcoin'in geleceğiyle ilgili konuşan Kasal, önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in dışında Kasal, Borsa İstanbul'la da ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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