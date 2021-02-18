Bitcoin'de yeni zirve 52 bin 533 dolar

Son aylarda Küresel bankacılık kuruluşlarının giderek daha çok ilgi gösterdiği Bitcoin'nin tırmanışı da kesintisiz sürüyor. Bu ivme sonucu dijital para birimi Bitcoin, rekor üzerine rekor kırıyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1 milyar 500 milyon dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının öncülük ettiği tırmanış ile kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, yeni günün ilk saatlerinde 52 bin 533,91 dolar ile yeni zirveyi test etti.

Kripto şirketi Elliptic'in kurucu ortaklarından Tom Robinson, çarşamba günü The Telegraph'a yaptığı açıklamada, şirketinin küresel bankalardan gelen Bitcoin ile ilişkili soruşturmalarda büyük bir artış gördüğünü belirtti.

“BITCOIN TALEPLERİNDE SON İKİ AYDA BÜYÜK BİR ARTIŞ GÖRÜLDÜ”

CoinTelegraph'ın haberine göre Elliptic yöneticisi, ABD merkezli bankacılık kuruluşlarının Bitcoin ile ilişkili taleplerinde son iki ayda büyük bir artış görüldüğünü söyledi. Robinson'a göre ABD'de bazı finans kuruluşları, kripto para hizmetleri başlatmayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Robinson, talep artışı bakımından en çekingen olanların ise Birleşik Krallık merkezli bankalar olduğunu açıkladı.

Son 24 saat içinde 49 bin 209,34 ve 52 bin 533,91 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5,06 artışla 51 bin 951,02 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık artışla 921 milyar dolardan, 966 milyar dolara yükseldi.

TOPLAM PİYASA HACMİ PAZARTESİ İLK KEZ 1.5 TRİLYON DOLAR SINIRINI AŞTI

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, pazartesi günü de ilk kez 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 94 milyar dolar artışla 1 trilyon 481 milyar 580 milyon dolardan, 1 trilyon 575 milyar 700 milyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, bunlardan bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

PİYASADA TOPLAM 8 BİN 505 KRİPTO PARA İŞLEM GÖRÜYOR

Toplam 8 bin 505 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 941 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 179 milyar dolardan, 194 milyar dolara yükseldi.