Bitcoin'den yeni rekor: 71 bin doların üzerini gördü Yüzde 2,3'ten fazla değer kazanan Bitcoin, tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Uzmanlar, fiyattaki yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini düşünüyor.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, rekor tazelemeye devam ediyor.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden ilgi, Bitcoin fiyatını 71 bin doların üzerine çıkardı.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları geçti.

Bitcoin'de yükseliş devam ediyor

Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Tarihinin en yüksek seviyesi: 71 bin doları geçti

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, son 24 saatte 71 bin 600 doların üzerini test etti ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Artışın devam etmesi bekleniyor

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Ethereum fiyatında son durum

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.