Bitcoin'e ETF etkisi! 49 bin dolara yaklaştı Kripto para piyasalarında yükseliş sürüyor.. ETF onayının ardından Bitcoin, 49 dolar bandına kadar çıktı.

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan sahte bir mesaj yalanlanarak, Bitcoin EFT'lerinin onay sürecinin devam ettiği ancak karar alınmadığı bildirilmişti.

Bu da Bitcoin'in değerinde 2 bin dolarlık bir düşüşe neden oldu.

Ancak bugün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onayladığını duyurdu.

Yaşanan bu gelişme sonrası kripto piyasasında yükseliş meydana geldi..

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından yukarı yönlü seyir devam ediyor..

49 bin dolara yaklaştı

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'e yakın yükselişle 49 bin dolara yaklaştı. Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primlendi ve 2.670 dolardan alıcı buldu.

Mart 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyede

İlk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının işlem görmeye başlamasıyla alımlar hızlandı. Wall Street'in açılış ziliyle birlikte Bitcoin, 48 bin 800 doları aştı.

Bitcoin, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydetti.