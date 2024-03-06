Bitcoin'in fiyatı ilk kez 69 bin doların üzerine çıktı! Yeni güne 66 bin 451 dolardan başladı Bitcoin’in fiyatı 69 bin 170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Zirveye geçtikten sonra önce 68 bin seviyesine gelen Bitcoin bugün güne 66 bin 451 dolardan başladı.

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Şu anda 66 bin 451 dolardan işlem gören en büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,6'dan fazla değer kazanmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) başvurusunu 11 Ocak'ta onaylandı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine ilginin devam etmesiyle ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekledi.

Kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3 arttı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3 artarak 2 trilyon 540 milyar doları aştı.

Kasım 2021’deki rekor geçildi

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, dün TSİ 18.10 itibarıyla 69 bin 170 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kâr satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Yarılanma/halving süreci

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, güne 66 bin 451 dolardan devam ediyor.

Ethereum

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,6 değer kazanarak 3 bin 793 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum da bugüne 3.779 dolardan başladı.

Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)