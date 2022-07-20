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    Bitcoin'in yükselişi devam edecek mi? Kripto piyasası yükselişe geçti mi?

    Bitcoin ve altcoinler yükseliş trendine girdi mi? Piyasa yükselmeye başlamasına rağmen yatırımcılar emin olamıyor.İşte son durum..
    • 20.07.2022 - 11:36
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    Bitcoin'in yükselişi devam edecek mi? Kripto piyasası yükselişe geçti mi?

    Kripto para birimleri son günlerde yükselmeye başladı.Kripto piyasasını takip eden yatırımcılar uzun süredir düşüş döneminde olan kripto varlıkların artık yükselmesini bekliyor.

    Bitcoin'in 24 bin dolar seviyelerine yaklaşması ve altcoinlerin biraz yükselişe geçmesi yatırımcıları umutlandırdı.

    Bitcoin in yükselişi devam edecek mi? Kripto piyasası yükselişe geçti mi? #1

    Sosyal medyada konuyla ilgili bir çok açıklama yapılırken kimi uzmanlar bu yükselişlere aldırış edilmemesi gerektiğini vurgularken kimi uzmanlar ise kripto borsasının yükseliş trendine girdiğini savunuyor.

    Son yıllarda yaşanan koronavirüs pandemisi ve Rusya - Ukrayna savaşı gibi bir çok etkenden dolayı dünya ekonomisi sıkıntı yaşıyor.Bu sıkıntılar kuşkusuz kripto piyasasınıda olumsuz etkilemiş durumda.

    Bitcoin in yükselişi devam edecek mi? Kripto piyasası yükselişe geçti mi? #2

    Uzun zamandır ayı piyasasında olan kripto piyasası bütün bu olumsuzluklara rağmen yeni bir yükseliş trendine girmek için umut ışığı gösteriyor..


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