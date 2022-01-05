Bitexen, FOX’un Yeni Ekonomi Programına Sponsor Oldu

Bitexen sponsorluğunda ekonomi arası FOX’ta devam ediyor

Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin sponsorluğuyla, 27 Aralık Pazartesi itibarıyla yayın hayatına başlayan Ekonomi Arası programı, hafta içi Reyhan Baysan, hafta sonu ise Sinem Kılıç’ın sunumuyla ekonominin nabzını tutuyor.

Türkiye’nin öncü FinTek şirketlerinden Bitexen Teknoloji A.Ş.’nin sponsorluğuyla FOX ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan “Ekonomi Arası”, hafta içi her gün canlı yayınla saat 10.45’te, hafta sonu ise saat 11.15’te, farklı uzman konukların katılımıyla ekranlara geliyor. Sunuculuğunu Reyhan Baysan ve Sinem Kılıç’ın üstlendiği Ekonomi Arası’nda şimdiye kadar günlük borsa, dolar, altın hareketleri ve beklentileri, yurtdışı borsa gelişmelerinin günlük takibi, ekonomik güven endeksi ile Bitcoin’in günlük fiyatlama verileri gibi başlıklar ele alındı.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.