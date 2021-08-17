Bitexen Sponsorluğunda Drone Yarışçıları Spor Kulübü İlk Üçte Kupa Kaldırıldı

Bitexen Teknoloji’nin sponsoru olduğu Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği, Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabında İzmir-Bergama’da yarıştı.

Bitexen Teknoloji, bu yıl ilk etabı Elazığ’da, ikinci etabı İzmir-Bergama’da gerçekleşen Türkiye Drone Şampiyonası’nda büyük başarılar yakalayan Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği’ne ana sponsor oldu. Türkiye’nin en küçük pilotu Doruk Cengiz (11 yaş)’in üçüncü olarak kupa kaldırdığı şampiyonada, Atakan Mercimek (15 yaş) birinci, geçen sene ülkemiz adına İngiltere’de 5 kupa kazanan Hüseyin Ablak (25) ise ikinci oldu.

Drone Yarışçıları Spor Kulübü pilotları Atakan Mercimek (15 yaş) 56 puanla birinci, Doruk Cengiz (11 yaş) 44 puanla ikinci ve Hüseyin Ablak ise 48 puanla üçüncü olarak yarışmayı tamamladılar.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek şampiyonanın üçüncü Teknofest etabında yeterli puanı toplayan yarışmacılar Milli Takım’a seçilecek ve ülkemizi World Drone Cup’ta temsil edecekler.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.