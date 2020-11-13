Bitexen Teknoloji, Adana Demirspor'un yeni sponsoru oldu

Bitexen teknoloji ile Adana Demirspor arasında 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., Adana Demirspor’un yeni forma göğüs sponsoru oldu.

5+5 SEZON

Bitexen Teknoloji ve Adana Demirspor arasındaki forma göğüs sponsorluk anlaşması, 12 Kasım 2020 Perşembe günü düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Bitexen Teknoloji’nin sponsorluğu 5+5 sezon boyunca devam edecek.

"ÇOK YAKINDA YENİ MÜJDELERİMİZ OLACAK"

İmza töreninde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Türkiye’de FinTek sektörünün en önemli kurumlarından olan Bitexen Teknoloji’ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Bitexen Teknoloji ile sadece sponsorluk alanında değil teknolojinin farklı alanlarında güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bugün imzaladığımız forma göğüs sponsorluğu 5+5 olmak üzere toplamda 10 yıllık bir sürece sahip. Çok yakında taraftarımıza yeni müjdelerimiz olacak.” diye konuştu.

"GELİŞİMİMİZİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIRIYORUZ"

Törende konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Konusunda uzman Türk mühendisler tarafından oluşturulan Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen ve EXEN Coin gibi ürünlerimiz ile sektörümüzde önemli projelere imza atıyoruz ve gelişimimizi gün geçtikçe artırıyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz iş birlikleri arasına futbolumuzun yükselen değeri Adana Demirspor’u eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak başta olmak üzere iş birliğimize katkı sunan herkese teşekkür ederiz.” dedi.

BİTEXEN TEKNOLOJİ A.Ş. HAKKINDA

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.