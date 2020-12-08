Bitexen, teknoloji küresel denetleme şirketi Coinfirm ile el sıkıştı

Bitexen'den AML kurallarına uyum sağlamak için önemli hamle! Bitexen, küresel denetleme şirketi Coinfirm ile iş birliğine gitti.

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., dünyaca ünlü denetleme şirketi Coinfirm ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Hayata geçirilen iş birliği kapsamında Coinfirm firması tarafından geliştirilen AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Platformu, Bitexen Teknoloji’nin Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen’e entegre edilecek. Gerçek zamanlı risk skor analizi, AML (Kara Para Aklamayı Önleme) uyarıları ve soruşturma sistemi, Bitexen’in kara para aklama girişimlerini engellemesine ve daha iyi koruma adına işlemler hakkında hızlı bir şekilde karar almasına katkı sunacak.

GÜVENLİ SİSTEMDE İŞLEM İMKANI

Böylece kötü niyetli işlemlerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınacak. Bu da kullanıcıların daha güvenli bir sistemde işlem yapmasının önünü açacak.

EN HASSAS DAVRANDIĞIMIZ NOKTALARDAN BİRİ...

Yapılan iş birliğine yönelik konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO’su Yahya Tuğyan Erdem, “Bitexen olarak en hassas davrandığımız noktalardan biri olan AML (Kara Para Aklamayı Önleme) üzerinde yeni adımlar atmaya ve teknolojimizi küresel anlamda kendini kanıtlamış firmalar ile geliştirmeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın güvenliği ve ülkemize katma değer sağlamak adına Coinfirm ile böyle bir iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluyuz. En önemli ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen, gelişimini emin adımlarla sürdürüyor. Coinfirm firması tarafından geliştirilen AML (Kara Para Aklamayı Önleme) Platformu’nun platformumuza entegre edilmesiyle birlikte daha da güçleneceğiz. Coinfirm ile iş birliğimizin şirket olarak kurumsal büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Coinfirm Kurucu Ortağı ve CEO’su Pawel Kuskowski ise konuyla ilgili şunları söyledi; “Kriptoparaların ve blokzincirin kitlesel olarak benimsenmesi perakende kullanıcıları ile başlar ve biter. Borsalar ve ticaret platformlar, geniş kullanıcıların blokzincir tabanlı varlıklarla etkileşime girdiği yerlerdir ve bu dijital varlık değişim noktalarının güvenliği, ekosistemimizin şeffaf olmasını sağlamak için hayati önem taşır. Coinfirm’ün AML (Kara Para Aklamayı Önleme) sistemi ve analitik platformu, kriptopara alım satım piyasasında lider konumda olan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen’in dijital varlıklarda risk yönetimine eyleme geçirilebilir istihbarat sağlayacak.”





Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin; https://www.bitexen.com/

Coinfirm Hakkında

Blokzincir ve kriptopara birimlerinin güvenli ve kitlesel olarak benimsenmesi için temel oluşturan Coinfirm, blokzinciri analitiği ve düzenleyici teknoloji ("RegTech") çözümlerinde dünya lideridir. Coinfirm, blokzinciri AML/ KYC ("Kara Para Aklamayı Önleme" / "Müşterinizi Tanıyın") hizmetlerinde ve dolandırıcılık soruşturmalarında uzmanlaşmıştır. Bitcoin ve ERC-20 standardı dahil olmak üzere 1.500'den fazla kriptopara birimini ve protokolü destekleyen endüstrinin en büyük blokzinciri kapsamını sunar. Kripto sektöründeki uygunluk, güçlü ve zayıf yönlerini gösteren endüstri analizi gerçekleştiriyor. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin; https://www.coinfirm.com/









