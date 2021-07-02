Bitexen, Türkiye E-Spor Federasyonu Türkiye Kupası'na yeniden isim veriyor

Bitexen Teknoloji’nin ikinci kez ana ve isim sponsoru olduğu 3. TESFED Türkiye Kupası için geri sayım başladı.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED), Türkiye’nin tek resmi espor turnuvasını bu yıl da “Bitexen TESFED Türkiye Kupası” adıyla üçüncü kez hayata geçiriyor. 2 Temmuz’da başlayacak organizasyon, heyecanlı ve rekabet dolu karşılaşmalarıyla sporseverlere yeniden espor şöleni yaşatacak.

Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen ve espor severlerden büyük ilgi gören organizasyon, bu yıl da “Bitexen TESFED Türkiye Kupası” adıyla Bitexen Teknoloji A.Ş’nin ana sponsorluğunda hayata geçiriliyor. Türkiye’nin her yerinden lisanslı esporcuların katılımına açık olacak Bitexen TESFED Türkiye Kupası’ndaki turnuvalar 11 oyun ile 2 Temmuz’da başlayacak ve turnuva finalleri Ağustos ayında İsfanbul’da yüz yüze gerçekleştirilecek.

Dokuz gün sürecek canlı yayın ve çevrimdışı etkinliklerle Türkiye’nin her yerinden yüzlerce oyuncu, toplam 180 bin TL’lik EXEN Coin ile verilecek ödül havuzu için kıyasıya mücadele edecek.

Bu yılki turnuva programında yer alan oyunlar şu şekilde; HADO, CS:GO, Dota2, PUBG Mobile, PUBG, Fifa21 (FUT ve Classic ayrı 2 turnuva), Tekken 7, PES21, NBA2K21, Rocket League ve Zula.

Final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dota 2, Tekken 7 ve eFootball PES şampiyonları, Uluslararası Espor Federasyonu’nun düzenlediği “13. Dünya Espor Şampiyonası”nda Türkiye’yi temsil etme şansı kazanacak.

Turnuva hakkında görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Geçtiğimiz yıl isim sponsoru olduğumuz TESFED Türkiye Kupası, bu yıl da Bitexen Teknoloji ana sponsorluğuyla gerçekleşecek. 36 milyondan fazla oyuncu ve 880 milyon dolarlık bir hasılatla 2020 yılını tamamlayan oyun sektöründe, Bitexen olarak bu sponsorluk anlaşmasıyla yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Geçen seneki turnuva şampiyonlarından oluşan Türkiye Espor Milli Takımı, FIBA Esports Open 2020 II Avrupa Konferansı'nda tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olmuştu. Ülkemize böylesine gururlar yaşatan gençlerimizi ve onlara bu fırsatı sunan, Türkiye’nin tek resmi espor turnuvası TESFED’i desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, yaptığı açıklamada, Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nın her yıl daha da gelişerek büyüdüğünü ve espor severlerden artan bir ilgi gördüğünü vurguladı.

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip Türkiye’de esporun önemli fırsatlar barındırdığına işaret eden Alper Afşin Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Federasyon olarak kurulduğumuz günden bu yana, ülkemizde esporu sağlıklı temellerde geliştirmek ve Türkiye’yi dünya çapında bir espor ülkesi haline getirmek için çalışmalara imza atıyoruz. Bu hedefle gençleri ve esporu destekleme adımlarımızdan biri olan Türkiye’nin tek resmi espor kupası Bitexen TESFED Türkiye Kupası’nı bu yıl üçüncü kez, daha büyük çapta bir organizasyon olarak hayata geçiriyoruz.

Artık kurumsallaşmaya başlayan Kupamızın şampiyonları uluslararası espor organizasyonlarında milli sporcular olarak ülkemizi temsil ediyorlar. Geçtiğimiz yıl TESFED Türkiye Kupası’nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye Espor Milli Takımı, “FIBA Esports Open”da tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve uluslararası arenada bu başarılarıyla hepimizin göğsünü kabarttı. Bu yıl TESFED Türkiye Kupası’ndan çıkacak şampiyonlarımızın da uluslararası şampiyonalardan ödüllerle dönerek bizleri gururlandıracağına inanıyoruz. Tüm espor severlere heyecan ve rakabet dolu bir şampiyona ve esporcularımıza başarılar diliyorum.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

TESFED hakkında

Türkiye Espor Federasyonu, Nisan 2018'de kurulmuş, Alper Afşin Özdemir ise Mayıs ayında kurucu başkan seçilmiştir. Türkiye Espor Federasyonu'nun kuruluş amacı; Türk esporunun ulusal ve uluslararası platformlardaki yöneticisi ve temsilcisi olarak büyümesi için çalışmaktır. TESFED, uluslararası sportif rekabette, oyuncu gelişiminde, üst düzey organizasyonların düzenlenmesinde ve esporun yönetiminde en başarılı ve en yenilikçi federasyonlardan biri olarak, Türkiye’yi bir numaralı espor ülkesi haline getirmeyi amaçlamakta, dünyada kabul gören Türk espor ekolünü yaratmak hedefini taşımaktadır.