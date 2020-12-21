Bitexen Yeni Yıl Kampanyasına Start Veriyor

Geçtiğimiz günlerde bünyesine 11 yeni kripto para ekleyen, Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, yeni bir kampanya ile yılı kapatıyor.

Bitexen, 2020 yılı sonuna kadar Dijital Varlık Alım Satım Platformu üyeliklerini tamamlayan tüm yeni kullanıcılara 5 EXEN Coin hediye edeceğini açıkladı.

2020’nin ikinci çeyreğinde hayata geçirdiği birçok anlaşma ve kampanyalarla blokzincir ekosisteminde adından söz ettiren Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen yeni yıl kampanyası başlattığını duyurdu. Tüm yeni kullanıcılara 5 EXEN Coin hediye edecek olan Bitexen’in kampanyası, 2020’nin son gününe kadar sürecek. Kampanyadan, Bitexen’e üyeliğini oluşturmuş ama hesap onayını henüz gerçekleştirmemiş üyeler de faydalanabilecek.

Türkiye’nin ilk milli Coin’i EXEN Coin

Türk mühendisler tarafından oluşturulan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, Türkiye’deki en geniş ürün yelpazesine sahip platformu olarak konumlanıyor. Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 protokol standardı ile sadece 15 Milyon adet üretilen Türkiye’nin ilk milli Coin’i EXEN Coin ile birlikte platformda 102 dijital para yer alırken, 5151 işlem çifti ile hizmet veriliyor.

EXEN Coin’in mevcut fiyatını öğrenmek için tıklayınız.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için; https://www.bitexen.com/



