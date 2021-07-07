Bitexen'in destekçisi olduğu kripto para hukuk zirvesi başlıyor

Bitexen Teknoloji, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve GlobalB&Law-Agenda iş birliği ile 9-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek “Kripto Para Hukuku” zirvesinin destekçisi oldu.

Bitexen Teknoloji, Türkiye’nin en geniş kapsamlı kripto para hukuku zirvesine destekçi oldu. Kripto para sektörünün ulusal ve uluslararası alandaki hukuki durumunun ele alınacağı zirve, 9-10 Temmuz tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce olarak çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Amerika, Malta, İsviçre ve Estonya gibi ülkelerin kripto para hukuklarının masaya yatırılacağı zirvede ayrıca ülkemizde gerçekleşen yasal düzenlemeler, kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanımı, Merkez Bankası Yönetmeliği değerlendirmeleri, MASAK yükümlülükleri, akıllı kontratların hukuki değerlendirmeleri, kripto paraların icra edilmesi, vergilendirilmesi ve madencilik gibi başlıklar da işlenecek. Bunlara ek olarak, tüm oturumlara katılım gösterenlere “Katılım Belgesi” verilecek.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem organizasyon hakkında görüşlerini bildirdi; “Bitexen olarak sektörümüzün sağlam adımlarla büyümesinde ve kripto para okuryazarlığının gelişmesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, Türkiye’nin en geniş kapsamlı kripto para hukuku zirvesine destekçi olduk. Sektörümüzde ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen gelişmelerin hukuki alanda masaya yatırılacağı bu zirveye, sektör paydaşlarımızla birlikte destek vermekten mutluyuz. Kripto para alanında yapılabilecek her türlü regülasyon çalışmasına uyum sağlayabilecek teknolojik ve mali vizyon altyapısına sahip bir FinTek şirketi olan Bitexen Teknoloji, önümüzdeki süreçte sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak farklı organizasyonlar, iş birlikleri ve sponsorluklarla katma değer yaratmaya devam edecek.”

Etkinliğin tanıtımı amacıyla 7 Temmuz Çarşamba, saat 20.00’de Bitexen’in Instagram hesabında Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Sesli, CryptoWomen Turkey Kurucu Üyesi Avukat Aybike Özer ve CryptoWomen Turkey İletişim Yöneticisi Aysun Ekşioğlu’nun katılımlarıyla bir canlı yayın gerçekleşecek. Bu yayını da Bitexen’in Instagram hesabından izleyebilirsiniz.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

LAW-AGENDA Hakkında

2012 yılından beri profesyonel kadrosuyla kurum ve kişilere eğitim, seminer, konferans ve danışmanlık hizmeti veren GlobalB nin hukuk eğitimleri için kurduğu LAW-AGENDA markası, Hukuk alanında Türkiye’nin en kapsamlı, en interaktif eğitimlerini yapan kuruluşudur. Amacı özellikle hukukçuların kariyerlerine yön vermek, mesleki alanda daha fazla gelişim ve deneyim kazandırmak, yeni teknolojiler ve güncel bilgilere hakim olmaları için rehber olmaktır.

CryptoWomen Turkey Hakkında

CryptoWomen Turkey toplululuğu teknoloji ve özellikle kripto para & blockchain dünyasında kadınların istihdam edilmesi, bilişim sektöründe yer almaları, bu alanda farkındalık düzeylerinin gelişmesi ve finansal okur yazarlıklarının gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla çeşitli meet-up’lar, konferans ve seminerler; Hackathon ve eğitimler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.