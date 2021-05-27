Bitkisel üretim bir önceki yıla göre azalacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmanın sonucunda tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebzelerin bir önceki yıla göre azalacağı tahmini öne çıktı.

Üretim miktarlarının, 2021 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,7, sebzelerde yüzde 0,3 azalacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,1 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre üretim miktarlarının 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67 milyon 900 bin ton, sebzelerde 31 milyon 100 bin ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 25 milyon 300 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

TAHIL ÜRETİMİNİN 2021 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 oranında azalarak, yaklaşık 35 milyon 100 bin ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7,3 oranında azalarak 19 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 1,5 oranında azalarak 6 milyon 400 bin ton, arpa üretiminin yüzde 6 oranında azalarak 7 milyon 800 bin ton, çavdar üretiminin yüzde 3,6 oranında azalarak 285 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 6,5 oranında artarak yaklaşık 335 bin ton olacağı öngörüldü.

MEYVE ÜRETİMİNİN 2021 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında artarak yaklaşık 25 milyon 3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,9, üzümde yüzde 0,2 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 2,7, kirazda yüzde 1,8, çilekte yüzde 18,2, zeytinde yüzde 44,3 oranında artış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 10,4, portakalda yüzde 38,7, limonda yüzde 22, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 5,3 oranında artış olurken Antep fıstığında yüzde 66,3 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

İncir üretimi değişim göstermemiş olup 320 bin ton olacağı tahmin edildi. Muz da ise yüzde 11,5 oranında artış olacağı öngörüldü.