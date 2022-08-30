Bitlis balı Londra’da dünya birincisi seçildi

Türkiye genelinde bal üretimi çalışmaları sürüyor. Arıcılıkta önemli mesafeler kat eden ve bal konusunda iddiasını konuşturan illerden Bitlis'e uluslararası bir ödül geldi.

Dünyadaki 300 endemik gevenden üçü Bitlis’te bulunuyor. Balda en önemli kalitelerden birisi prolin miktarı olarak kabul ediliyor. Türkiye’de hemen hemen en yüksek prolin miktarı da Bitlis balında çıkıyor

Bitlis balı, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından olan London International Honey Competıtıons (Londra Uluslararası Bal Yarışmaları) çerçevesinde bütün testleri başarı ile geçerek dünya birinciliği elde etti.

İHA'nın haberine göre, Türkiye’nin en önemli bal merkezlerinden olan Bitlis’te bal hasat çalışmalarına başlanırken, zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen bal, sahip olduğu kaliteyi de başarıyla ortaya koydu.

Bitlis balı dünya birincisi - VİDEO

Prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından dünyada birinci

3 ay önce uluslararası bal yarışmaları için Londra’daki laboratuvarlara gönderilen Bitlis balı; prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı bakımından birinci seçildi.

Bitlis balı 130 ülke arasından sıyrıldı

Yaklaşık 130 ülkeden 153 arıcının katıldığı bu değerlendirmede 28 kategoride Bitlis balı dünya birincisi seçilmesi, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşattı.

Ödül İstanbul'da verildiBitlis Arı Yetiştiricileri Birliği'nin gönderdiği ballar, laboratuvarlardaki testlerden başarıyla geçti ve jüri üyelerinin verdiği puanlarla Londra Uluslararası Bal Yarışmalarında birincilik elde etti. Birliğin ballarını yarışmaya gönderdiği Güven Güngördü, ödülünü İstanbul’da düzenlenen 47’nci Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde aldı.

Ödül Bitlisli arıcılar adına aldı

"Golden Honey" (Altın Bal) ödülünü alan Güngördü, mesleğin babadan kaldığını, yaklaşık 45 yıldır 3 kardeşi ile birlikte bal üretimi yaptıklarını ancak ödülü Bitlisli arıcılar adına aldıklarını belirtti.

Güngördü, "Babadan kalma mesleğimizi 2 bin 500 rakımlı Karçinbaşı dediğimiz bölgede sürdürüyoruz. Endemik bitkilerin yoğun olduğu bu yaylada yazın konaklarız. Bugüne kadar birçok yarışmada ödül almıştık. Ama en prestijli ödülümüz bu oldu. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yarışmaya bizim balımız gönderildi. Ürünümüz tüm laboratuvar ortamlardan geçtikten sonra altın bal ödülüne layık görüldü. Bu iki aylık bir süreçti. 47’ncisi düzenlenen Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde düzenlenen törenle ödülümüzü aldık. Biz bu ödüllü Bitlis arıcıları, Bitlis balı adına aldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diyerek bitlis balının hak ettiği noktaya geleceği mesajını da verdi.

"Kentte 240 bin arı kovanı var ve 3 bin ton bal ürettiliyor"

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil ise kentteki hasat döneminin başladığını söyledi. Avcil, kentte 240 bin arı kovanının bulunduğunu ve 3 bin ton bal ürettiklerini belirterek, "Bitlis; iklim, coğrafya ve doğa zenginliği bakımında arıcılık merkezidir. Yayla ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğu için de kalitesi yüksektir. Dünyadaki birçok uluslararası yarışmada, Bitlis balı hemen hemen her yıl ödül alıyor." diye konuştu.