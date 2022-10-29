Bitlis’in Tatvan ilçesinde elma hasadı başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte elma hasadı da başladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Obuz köyünde yaşayan çiftçiler için elma hasadı.

Üreticiler, geleneksel yöntemlerle sabahın ilk ışıkları ile birlikte bahçelere giderek elma topluyor. Kasalara doldurulan elmalardan bir bölümü ihtiyaca yönelik evlerin serin alanlarında muhafaza ediliyor.

Elmalar tezgahlarda

Hasadı yapılan elmalardan birçoğu ise tezgahlarda satışa sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.

Elmaları toplayarak kışa hazır hale getirdiklerini söyleyen Ömer Maltaş; “Bu yılki verimimiz geçen seneye göre daha azdı. Ama buna da şükür. Yine elmalarımızı topladık kışa hazırladık. Nasip olursa seneye de toplayacağız.” dedi.

Elmaları kendi elleri ile toplayıp satın alıyorlar

İHA'nın haberine göre, vatandaşlar, kendileri tüketmek için elmaları toplamaya bölgeye geliyor. Rıfat Maltaş adlı vatandaş da “Buraya 5-6 aile olarak geldik. Kendimiz elma toplayıp kışın tüketmek üzere evimize götürüyoruz.” dedi.













