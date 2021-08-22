Fındık denince aklımıza Karadeniz gelse de Bitlis'in Hizan fındığı hem yetiştiği ilçeye maddi katkı sağıyor hem de iç pazardan rağbet görüyor.

Bitlis’in Hizan ilçesinde yetişen fındığın kalitesi ve tüketim ağının iç pazar odaklı olmasından dolayı fiyatları Karadeniz fındığından ayrılıyor.

HİZAN FINDIĞI İÇ PİYASADA TÜKETİLİYOR

Tadı ve yağ oranı ile Karadeniz fındığına rakip olan Hizan fındığı iç piyasada tüketiliyor. Hizan ilçesine bağlı 9 ayrı köyde yetiştirilen fındıklar Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu illerine pazarlanıyor.

350 HANENİN GEÇİM KAYNAĞI

Hizan’a bağlı köylerde 8 dekarlık alanda yetiştirilen fındıklar köylüler tarafından toplanarak ayrıştırılırken 350 hanenin de geçim kaynağı oluyor.

YILDA 3 MİLYON LİRA GELİR BIRAKIYOR

Yıllık ortalama 3 milyon lira gelir elde etiklerini ifade eden köylüler, bu yıl ki rekolteden de memnun olduklarını belirtti.

Bitlis’te Hizan fındığının hasadına başlandı ViDEO

FINDIK HASADI, UZUN SIRIKLARIN YARDIMI İLE YAPILIYOR

Sabahın erken saatlerinde fındık bahçelerine giden köylüler, hep birlikte fındık hasat ediyor. Fındık ağaçlarının boylarının uzun olması nedeniyle uzun sırıklar kullanılıyor. Bu sırıklarla ağaçları aşağı çeken köylüler, hep birlikte ağaçtaki fındıkları topluyor.

1.200 KİŞİYE İSTİHDAM

Fındık taban fiyatının üzerinde bir fiyata alıcı bulan Hizan fındığı, bölgede 1.200 kişiye de istihdam sağlıyor.

"BURAYA 'NAZAR BÖLGESİ' DENİYOR"

Fındık hasadına katılan Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, “Hizan ilçesi Yaylacık köyü Sarıbal mezrasında fındık hasadı başladı. Yöre halkı arasında bu bölge Nazar bölgesi olarak tabir edilir. Türkiye’de Karadeniz’den sonra fındığın yetiştiği nadir alanlardan biridir. Hizan ilçemize bağlı 9 köyde fındık yetiştiriliyor. 9 köyün 350 hanesi geçimini fındıktan sağlamaktadır. Bu bölgede 5 bin 500 dekar alanda fındıkçılık yapılmaktadır. Bu alanlarda 2021 yılı itibari ile fındık rekoltemiz 700 ton olarak tahmin edilmektedir. Bu yıl fındık veriminin güzel olduğu bir yıldır. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde fındık taban fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Bu bölgede 8-9 çeşit fındık bulunmaktadır. İklimi gereği kokusu, tadı, yağı ve aroması güzel olan çeşitleri vardır. Piyasada inanılmaz derecede talep görmektedir. Bu bölgede üretilen fındıklarımız ise Türkiye ortalamasının biraz üstündedir.

BİTLİS'TE FINDIĞIN KİLOSU 30-32 LİRA

Bölgede üretilen fındıklar 30-32 lira civarında iç piyasada tüketilecektir. Elde edilen fındıkların 9 köyümüze yaklaşık 21 milyon lira civarında bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda çalışanlar eşleri, çocukları ve kendileri ile birlikte fındık hasadı yapan bin 200 kişi bir hafta önce başlattıkları hasatları 10-15 gün daha sürecek. Bu yıl gördüğümüz kadarıyla bereketli bir dönem geçiriyoruz." diye konuştu.

KARADENİZ FINDIĞINA GÖRE DAHA KALİTELİ BİR TÜR

Yaylacık Köyü Muhtarı Resul Bartu ise “Bu bölgede 350 hanenin geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi başladı. Bu bölgede fındık hasadında çalışanların sayısı 1.000'in üzerindedir. Ortalama 700-750 ton civarında ürün bekliyoruz. Karadeniz fındığına göre daha kaliteli bir türdür. Elde etiğimiz fındıkları bu bölge illeri olan Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt’e satıyoruz. Şenlik halinde başlattığımız fındık hasadı bölgeye değer katıyor. Doğu Anadolu’nun en güneyinde olduğumuz için fındık sadece bu bölgede yetişiyor. Uzun yıllardan beridir bu bölgede fındık var.” dedi.