BJK borsada yatırımcısını üzüyor: 13 günde yüzde 74 değer kaybetti Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında bulunan Beşiktaş, geçen sene elde ettiği zirveden düşerek son 13 günde yatırımcısına yüzde 74 kaybettirdi. Yaşanan bu gelişme yatırımcının dikkatini çekerek, nedeni merak ediliyor.

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Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketi Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), 13 günde yüzde 74 değer kaybına uğradı.

Beşiktaş'ın hisseleri, 89,75 lira ile zirveyi gördükten sonra 22,82 liraya kadar gerileme gösterdi.

BJKAS hisseleri, 24 Nisan 2024 tarihinden bu yana düşüş trendini sürdürerek, borsacıların tabiriyle "taban gidiyor."

Beşiktaş hisseleri geçen yıl zirvedeydi

Geçen yılın en fazla kazandıran spor kulübü hissesi iken değer kaybının Borsa İstanbul'da kırılan rekorların tersi yönünde hareket etmesi yatırımcının dikkatini çekiyor.

Beşiktaş Futbol Yatırımları hissesinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 ay süreyle işlem yasağı getirilmişti.

Beşiktaş sporda da zirveden uzak

Beşiktaş ligde de özlenen performansını sergileyemiyor. Puan durumuna göre, Beşiktaş 54 puanla beşinci sırada bulunuyor. Ligde Galatasaray 96 puanla birinci, Fenerbahçe 90 puanla ikinci, Trabzonspor 58 puanla ücüncü ve Başakşehir 55 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın bir altında ise 46 puanla Alanyaspor var.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 19 Nisan 2024 tarihinde, açıkladığı isimlere yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi yönelik olarak 6 ay süreyle işlem yasağı getirildi.

SPK'nın Beşiktaş Futbol Yatırımları hissesinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle getirdiği işlem yasağı açıklamasında, şu sözler ifade edildi: