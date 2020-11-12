Bloomberg Economics: Türkiye 2050'de en büyük 10. ekonomi olacak

Bloomberg Economics'in değerlendirmesine göre ekonominin ağırlık merkezi Batı'dan Doğu'ya kayıyor ve Türkiye 2050 yılında en büyük ekonomiler arasında 10. sırada yer alabilir.

Dünyada ekonomik dengelerin değişmeye başladığı birçok araştırmaya konu olmuştu.

Bloomberg ekonomistleri Tom Orlik ve Bjorn Van Roye’un hazırladığı bir analiz de Çin'in 2035 yılında ABD’yi tahtından ederek, dünyadaki yeni en büyük ekonomik güç olacağı iddiasını taşıyor.

Fakat Çin’in bu yükselişi, yapılan değerlendirmeye göre on yıllardır süregelen ve on yıllar boyunca da sürecek bir dönüşümün sadece görünen kısmı.

“EKONOMİNİN AĞIRLIK MERKEZİ BATI'DAN DOĞU'YA KAYIYOR ”

Ekonomistlerin 39 ülkeden topladıkları verilerle yaptıkları çalışmaya göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden istikrar döneminin sonuna gelindi. Ekonominin ağırlık merkeziyse Batı'dan Doğu'ya, yani gelişmiş piyasalardan gelişen piyasalara kayıyor.

“TÜRKİYE, 2050 YILINDA EN BÜYÜK 10. EKONOMİ OLACAK”

Araştırma sonuçlarına göre “Dünyanın en büyük ekonomilerinden 3'ü Asya’daki gelişen piyasalardan olacak.” diyen ekonomistler, Türkiye ekonomisinin de 2050 yılında en büyük 10. ekonomi olmasını öngörüyor.

“ASYA’NIN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ 2050 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİNİN YARISINA ULAŞACAK”

Çalışma, dünya nüfusunun yarısına sahip olan Asya’nın ekonomik büyüklüğü 2020 yılında dünya ekonomisini yüzde 35’ini oluştururken, 2050 yılında ise dünya ekonomisinin yarısına sahip olacağını ortaya koyuyor.