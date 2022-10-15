BM ve IMF uyardı: Gıda krizi milyonlarca kişiyi tehdit ediyor

BM ve IMF uyardı: Gıda krizi milyonlarca kişiyi tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler, mevcut gıda krizinin 2023'te küresel çapta bir felakete dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Afrika kıtasında iklim değişikliği, çatışmalar, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi nedenlerle her 5 kişiden biri sağlıklı beslenemiyor.

Sadece Somali, buğdayının yüzde 92'sini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ederken tedarik zinciri kilitlendi ve savaş aynı zamanda gıda ve petrol fiyatlarını da artırdı.

Gıda krizi artıkça, gerekli tedbirler anılmadığı taktirde milyonlarca insanı tehdit eden bir boyuta ulaştı.

Birleşmiş Milletler, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde mevcut gıda krizinin 2023'te küresel çapta bir felakete dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Milyonlarca kişinin hayatı tehdit altında

İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan gıdaya erişim önce koronavirüs salgınının kısıtlamaları sonra da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeni ile tehlikeye girdi.

Birçok ülkede devam eden kuraklık ve çatışmalarla Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tahıl sevkiyatındaki aksamalar gıda krizini derinleştirdi.

BM'den küresel çapta bir felaket yaşanabilir görüşü

BM, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde mevcut gıda krizinin 2023'te küresel çapta bir felakete dönüşebileceği uyarısı yaptı.

50 milyon insan açlık tehlikesi yaşayabilir

Dünya Gıda Programına göre, 45 ülkede yaklaşık 50 milyon insan kıtlığın eşiğinde.

IMF "gıda krizi kapıda" diyor

Dünya genelinde 800 milyondan fazla kişi ise her gece yatağa aç girerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ise büyük fiyat dalgalanmalarının gıda güvensizliğini artırması nedeniyle dünyanın bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Gıda krizi en fazla Afrika'yı etkiliyor

Afrika'da farklı nedenlerden ötürü uzun süredir etkili olan gıda krizi nedeniyle milyonlarca kişinin hayatı tehlike altında.

Kuraklık sürüyor

Somali başta olmak üzere Kenya, Nijerya, Güney Sudan, Çad ve Etiyopya'daki yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık etkisini artırırken bazı ülkeler ise 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık ile karşı karşıya.

Hayvanlar can veriyor

Gıda krizi nedeniyle hayvanlar da can verirken, milyonlarca aile de evini terk etmek zorunda kaldı.

Kenya'nın en büyük parklarından biri olan Tsavo Milli Parkı'nda son bir yılda kuraklık ve gıda krizi nedeniyle 109 fil ve 40'dan fazla zebra can verdi.

Kuraklığın 2023'e kadar uzayabileceğinden endişe edilirken yaban hayvanlarının yanı sıra çiftlik hayvanları da can veriyor ve bu da kıtlığa neden oluyor.





Can veren hayvanların kokusu hayatı zorlaştırıyor

Yiyecek ve su bulamadığı için can veren hayvanların kokusu nedeniyle turistler bazı bölgelerde maske ile dolaşmak zorunda kalıyor.



Bölgesel ve küresel gelişmeler gıda krizini tetikledi

Doğu Afrika'daki gıda krizinin en önemli nedenleri arasında uzun süredir etkili olan kuraklık ve bölgesel çatışmalar gösteriliyor.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, Somali'de Eş-Şebab ile ordu arasındaki çatışmalar gibi bölgesel sorunlar gıda krizini artırdı.

81 milyon kişinin gıda güvenliği yok

Uzun süredir devam eden gıda sorunundan Somali, Kenya ve Etiyopya'da en az 30 milyon kişi etkilenirken BM'ye göre Doğu Afrika'da 81 milyon kişinin gıda güvenliği sağlanamıyor.

Doğu Afrika'da temiz su kalmadı

16 milyon Doğu Afrikalı ise yemek pişirmek ve içmek için kullanılan temiz suya ulaşamıyor.

1,7 milyondan fazla çocuk, acil müdahaleye bekliyor

Gıda krizi en fazla çocuk, yaşlı ve kadınları etkilerken BM Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre Etiyopya, Kenya ve Somali'de ise 1,7 milyondan fazla çocuk, gıda güvensizliği nedeniyle acil müdahaleye muhtaç durumda.

Yardımların ulaşamadığı mülteci kamplarında yaşayan Somalililer günlük gıda olarak sadece pirinç ya da çay tüketebiliyor.

AA'nın haberine göre, Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde yaklaşık 5 milyon kişi çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Taraflar gıda sevkiyatı için zaman zaman ateşkes kararı alsa da sevkiyat için güvenli hat tam anlamıyla oluşturulamıyor.

Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 11 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Kenya'nın kuzeyinde mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle 3,1 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşıyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 16 eyaletinde 10 milyona yakın kişi ise açlık tehlikesi altında.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Güney Sudan'da 7 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalırken, Orta Afrika ülkesi Çad'da ise 2,1 milyon kişi açlığa teslim oldu.

Uluslararası alanda yardım çağrısı

Afrika'da gıda krizine karşı çeşitli önlemler alınırken uluslararası alanda da yardım çağrısı yapılıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya ve Somali'nin de bulunduğu bazı ülkelere insani krizle mücadeleye destek olmak amacıyla 120 bin ton buğday gönderdi.

Doğu Afrika'ya yardım için 6 ay boyunca 327 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklayan WPF, bu fonun sadece 64 milyonunun toplanabildiğini kaydetti.

Kenya hükümeti gıda sorununa karşı özel bütçe ayırırken kuraklığı gerekçe göstererek, 2012'de yürürlüğe giren genetiği değiştirilmiş (GDO) tarım ürünlerine ilişkin yasağı kaldırdı.