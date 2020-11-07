Bodrum’da konuta talep yüzde 34, fiyatlar da yüzde 30 arttı

Koronavirüs salgını vatandaşı yazlık bölgelerde ev arayışına itti. Bodrum’da da bu sebeple 2020 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 34,33 oranında arttı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs her sektörde etkisini gösterdi. Vatandaşın sakinliğe, denize ve ormana olan ihtiyacı da konut tercihlerini etkiledi.

EGE'YE ULAŞIM KOLAYLAŞINCA

İstanbul-Bursa-İzmir-otoyolu ile 3.5 saatte İzmir'e ulaşılması, İstanbul-İzmir-Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi gibi projelerle İstanbul’dan ulaşımın daha kolay ve hızlı hale geldiği Ege Bölgesi’nde konut projelerine olan ilgi daha da arttı.

Ulaşım avantajlarının yanında pandemi süreciyle birlikte vatandaşın değişen ev beklentisi, beraberinde yazlık ve kışlık olarak kullanılabilecek müstakil projeleri de tercih etmesine neden oldu. Muğla ilinin Bodrum ilçesinde de konut satışlarının rekor üstüne rekor kırdı.

“ARTAN TALEP KONUT FİYATLARINI DA YÜZDE 30 YÜKSELTTİ”

Bölgede faaliyet gösteren bir mimarlık kuruluşunun Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, “Bodrum’da 2020 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 34,33 oranında arttı. Talebe oranla arzın yetersiz kalmasından dolayı da Bodrum’da konut fiyatları yüzde 30 oranında arttı.” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER MAVİ VE YEŞİL ÖZLEMİNİ GİDERMEK İSTİYOR

Demir, ziyaretçilerin maviye, yeşile ve zengin sosyal alanlara karşı bir özlem içerisinde olduğunu söyledi.