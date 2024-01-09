BofA: Türk bankaları yeniden radarda Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını belirten bir rapor yayınladı.

ensonhaber.com

Bank of America (BofA), yayınladığı "Türk bankaları yeniden radarda" başlıklı raporda, yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını dile getirildi.

Bank of America'nın, yatırımcılar için Türk bankalarının yeniden radarda olduğunu duyurması piyasaları olumlu etkiledi.

Türk bankalarının yeniden radarda olduğuna dair raporun ardından bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı.

"Bankaların reel getirilerine ilgi arttı"

Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığına vurgu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

Son etkileşimlerin yoğunluğu, tek haneli faizlerin ve kredi notunda artış beklentisinin olduğu 2013 öncesi dönemi anımsatıyor. Bu kez düşük seviyede pozisyonlanma, enflasyon, faizlerde normalleşme görünümü ve bankaların reel getirileri ilginin sebepleri arasında.

"Uzun vadeli yatırım yapan fonlar Borsa'ya girişlerde hakim konumda"

Önceki yılların aksine bu kez uzun vadeli yatırım yapan fonların Borsa'ya girişlerde hakim konumda olduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

Ortak görüş, Türkiye'nin normalleşme temasına en iyi bankaların ayak uyduracağı yönünde. Neredeyse her toplantıda enflasyon beklentileri, kur görünümü ve ortodoks politikaların sürdürülebilirliğiyle ilgili sorular masada.

"Yatırımcı ilgisi arttı"

Bank of America Analisti David Taranto, Türk bankaları ile ilgili analizinde yatırımcı ilgisinin son dönemde arttığını bildirdi.

"Bir sonraki çeyreklik döneme odaklı işlem görüyor"

Bankaların uzun zamandır bir sonraki çeyreklik döneme odaklı olarak işlem gördüğünü belirten analist, şu ifadeleri kullandı:

Şu anki döngüde bizim için temel değişim, soruların orta vadeli görünüme kaymış olması. Faizlerin zirve yapmasının ardından bankaların temel hikayesinin ilk çeyrek sonrasında hızlanmasını bekliyoruz.

Tavsiye verildi

Raporda CDS ve tahvil piyasalarında hızlı toparlanma olduğu, hisse senetlerinin de peşinden geleceği belirtilerek Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi hisseleri için alım tavsiyesi verildi.