Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle 6 parseldeki toplam 75 dekarlık alana ekilen soya fasulyesinin hasadının yapılmasına biçerdöverlerle başlandı.

Bolu merkezine bağlı Örencik köyünde bulunan 22 dekarlık alana ekilen soya fasulyesinin hasat esnasında elde edilen soya fasulyesinin kalitesi incelendi.

"SOYA FASULYESİ YAĞLIK BİR BİTKİ OLMASININ DIŞINDA HAYVAN YEMİ OLARAK DA KULLANILIYOR"

Hasatla ilgili olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, soya fasulyesinin insan gıdası anlamında yağlık bir bitki olarak kullanıldığını, hayvan yemi olarak da kullanılan bir bitki olduğunu belirterek, "Özellikle kanatlı sektöründe mısırdan sonra kullanılan en fazla ürün soyadır. Biz de hem ilimiz hem de ülkemiz olarak kanatlı sektöründe ciddi bir üretim yapıyoruz. O yüzden soya, Bolu için önemli." diye konuştu.

Bolu, soya fasulyesini bitki çeşitliliğine katmak istiyor VİDEO

BU YIL, EKİMİN İKİNCİSİ DENENİYOR

Bolu'da üretim yapan kanatlı sektörünün ciddi anlamda bir soya kullanımına dikkat çekerek, "Biz de bunu dikkate alarak, bu yıl ekimin ikincisini deniyoruz. Geçen yıl ilk defa başladık. Bolu Valiliğimizin desteği ile İl Özel İdaremizden bir bütçe ayırdık. Bu bütçe ile üreticilerimize ücretsiz olarak tohumu verdik. Bedelsiz ekimini yaptırdık." şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ SOYAYI, BOLU’DAKİ BİTKİ ÇEŞİTLİĞİ İÇERİSİNE KOYMAK”

Murat, geçen yıl 50 dekarlık bir alanda üretimin yapıldığını anlatarak, "Bu yıl da 75 dekar civarında bir ekim yaptırdık 6 parselde. Amacımız soyayı, Bolu’daki bitki çeşitliği içerisine koymak. Bunun birini nedeni Bolu’nun kanatlı sektöründe lider illerden bir tanesi olması, buradaki yem fabrikalarının ana girdilerinden bir tanesini yerinde üretmeye çalışmak.

GELECEK YIL DA TOHUMLARI ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Gelecek sene de yine tohum alarak üreticilerimize ücretsiz dağıtacağız. Burada ne kadar üretebilirsek yurt dışına bağımlılığımızda o kadar azalacaktır." şeklinde ifade etti.

“SOYADAN SONRA EKİLEN TARLADA DAHA AZ GÜBREYE İHTİYAÇ DUYULUYOR”

Soya bitkisinin toprak içinde faydalı olduğunu anlatan Murat, soyadan sonra ekilen tarlada daha az gübre kullanılacağını, buna gelecek yıl üreticileri şahit olacağını kaydetti.

"Normal şartlarda soya dekar başına 400 ile 600 kilogram arasında verim verir." diyen Murat, "Bizim beklentimiz bir dekardan 400 kilogram tohum almak. Hedefimize ulaşırsak bu Bolu için iki yıllık deneme şartlarında uygun ve ideal bir verim olacak. Bu miktar dekarda 600 kilograma kadar çıkabilir. Maksimum seviye neyse ona getirmeye çalışacağız." dedi.