Bolulu çay ocağı sahibi, elektrik faturası fazla gelince SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı

Bolulu çay ocağı sahibi, elektrik faturası fazla gelince SEDAŞ çalışanlarına çayı 5 lira yaptı

Mengen ilçesinde çay ocağı işletmecisi Sefa Çıray, elektrik faturasının fazla gelmesi üzerine SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı.

Son zamanlarda elektrik faturaları cep yakarken, bununla ilgili çeşitli protestolara bir yenisi daha eklendi.

ELEKTRİK ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINA ZAMLI ÇAY SATIYOR

Bolu'nun Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı.

VATANDAŞA 2 LİRA, SEDAŞ PERSONELİNE 5 LİRA

Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu belirterek, SEDAŞ personeline ise 5 liraya sattığını açıkladı.