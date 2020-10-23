AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini açıkladı. 18 taksit hakkı tanınacak olan borçların İlk ödemesi Şubat ayında olacak.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklayan Muş, borçların ödenme tarihini duyurdu.

18 TAKSİT HAKKI TANINACAK

Muş, vergi, SSK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayan kanun teklifine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, borç ödemelerine 18 taksit hakkı tanınacağını belirtti.

Borç yapılandırma paketi TBMM'de VİDEO

500 MİLYAR LİRALIK VERGİ YAPILANDIRMASI

Borç ve cezaların ilk ödemelerinin 2021 yılının Şubat ayında gerçekleşeceğini aktaran Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.

İLK TAKSİTTE ÖDENEN BORCUN GECİKME FAİZİ BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Yapılandırma müracaatlarının yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Muş, borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde ana paraya uygulanan YÜFE’den çıkan gecikme zamlarının yüzde 90’ının silineceğini belirtti.

BAŞVURULAR, İLGİLİ İDARELERE YAPILACAK

Gelir vergisi, ÖTV, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, KYK borçları gibi vergi ve cezaların yapılandırılması için ilgili idareye başvurulması gerekiyor.