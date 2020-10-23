Dolar
7.954
0.204%
Euro
9.4284
0.3929%
Altın
1909.55
0.2862%
Borsa
1192.34
-0.499%
G. Altın
489.329
0.687%
Bitcoin
103198.16
-0.3351%
EXEN Coin
10.77
-0.73%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Borç yapılandırma paketi TBMM'de

    Borç yapılandırma paketi TBMM'de

    AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini açıkladı. 18 taksit hakkı tanınacak olan borçların İlk ödemesi Şubat ayında olacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2020 - 14:39
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıkladı.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıklayan Muş, borçların ödenme tarihini duyurdu.

    18 TAKSİT HAKKI TANINACAK

    Muş, vergi, SSK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayan kanun teklifine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, borç ödemelerine 18 taksit hakkı tanınacağını belirtti.

    Borç yapılandırma paketi TBMM'de VİDEO

    500 MİLYAR LİRALIK VERGİ YAPILANDIRMASI

    Borç ve cezaların ilk ödemelerinin 2021 yılının Şubat ayında gerçekleşeceğini aktaran Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.

    İLK TAKSİTTE ÖDENEN BORCUN GECİKME FAİZİ BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

    Yapılandırma müracaatlarının yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Muş, borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde ana paraya uygulanan YÜFE’den çıkan gecikme zamlarının yüzde 90’ının silineceğini belirtti.

    BAŞVURULAR, İLGİLİ İDARELERE YAPILACAK

    Gelir vergisi, ÖTV, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, KYK borçları gibi vergi ve cezaların yapılandırılması için ilgili idareye başvurulması gerekiyor.

    Borç yapılandırma paketi TBMM de #1

    Görüş Bildir