Borç yapılandırmasında yarın son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için süre yarın doluyor.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, yarın mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

5 MİLYON MÜKELLEF BAŞVURU YAPTI

Mükellefler yapılandırma düzenlemesine bugüne kadar yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu.

11 MİLYAR 408 MİLYON LİRA TAHSİLAT YAPILDI

Bu kapsamda dün itibarıyla 127 milyar 516 milyon liralık alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

BAŞVURU ADRESLERİ

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

BU SON YAPILANDIRMA

Yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını hatırlatarak, koronavirüs salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

VERGİ İÇİN İLK TAKSİT EN GEÇ 1 KASIM 2021'E KADAR

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları önem taşıyor.

SGK İÇİN İLK TAKSİT EN GEÇ 30 KASIM 2021'E KADAR

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE GETİRİLEN MÜCBİR SEBEP HALİNDE BAŞVURU VE ÖDEMELER

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını yarın mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Buna karşın mücbir sebep halinde olan söz konusu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler.