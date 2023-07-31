Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksitin bugün ödenmesi gerekiyor Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların ilk ve ikinci taksit tutarlarını gün sonuna kadar ödememesi durumunda hakları yanacak.

AA & Ensonhaber

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona ermişti.

Yapılandıran borçlar yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre gün sonunda (31 Temmuz) dolacak.

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine gün sonuna kadar yapması gerekiyor.

İlk iki taksit ödenmezse yapılandırmadan yararlanılamayacak

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Peşin ödenirse indirim yapılacak

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.

Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak.

Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borç sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

Elektronik ortamda ödenebiliyor

Ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet adresinden İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Gelir ve motorlu taşıtlar vergisi için de son gün 31 Temmuz

Öte yandan, ​​​​​​​2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da dolacak.

Ayrıca 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de sona erecek.