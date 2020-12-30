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    Borçların yeniden yapılandırılma başvuru süresi uzatıldı

    1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemelerinin 1 Nisan 2021'e ertelenmesi kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 08:30
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:23
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    Borçların yeniden yapılandırılma başvuru süresi uzatıldı

    Borçların yapılandırma süreciyle ilgili başvusu süresi uzatıldı. Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLADI

    Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

    Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

    Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

    Borçların yeniden yapılandırılma başvuru süresi uzatıldı #1

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