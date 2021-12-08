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    Borcu yoktur yazısı e-Devlet'ten alınıyor

    Kurumlardan girecekleri ihaleler ya da farklı ticari ilişkiler için "borcu yoktur" yazısı gerektiğinde, ilgili kurumlarla aynı ayrı temas kurmak yerine bu belge, tek bir portaldan elde edilebiliyor.
    • AA
    • 08.12.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:04
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    Borcu yoktur yazısı e-Devlet'ten alınıyor

    Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri, e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı.

    BORCU YOKTUR YAZISI KİMLİK DOĞRULAMA İLE ALINABİLİYOR

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu ve e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısının, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandığını bildirdi.

    6 BİN 116 HİZMET E-DEVLET KAPISINDA

    Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını anımsatarak, "Bugüne geldiğimizde 836 kurumun 6 bin 116 hizmetinin e-Devlet Kapısı'nda olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

    Hedeflerinin bütün hizmetleri dijital ortama taşımak ve hizmet kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, "bütünleşik hizmet" denilen konsepte doğru gidildiğini söyledi.

    E-Devlet

    "İŞLEM AYNI PLATFORMDA SONUÇLANACAK"

    Koç, genellikle belgeye talep nedeninin kamu ihale mevzuatı/ihaleye girmek ya da 6183/22-A/Kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için olsa da diğer sebeplerden dolayı da bu belgeye ihtiyaç duyulabildiğini anlattı.

    e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce "kimlik doğrulama" olarak sunulan "Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi" hizmetinin Ocak-Aralık 2020 döneminde 5 milyon 21 bin 848, Ocak-Ekim 2021 döneminde ise 4 milyon 271 bin 396 kez kullanıldığını ifade eden Koç, "Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlem, aynı platformda hızla sonuçlanabilecek." diye konuştu.

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