Borcu yoktur yazısı e-Devlet'ten alınıyor

Kurumlardan girecekleri ihaleler ya da farklı ticari ilişkiler için "borcu yoktur" yazısı gerektiğinde, ilgili kurumlarla aynı ayrı temas kurmak yerine bu belge, tek bir portaldan elde edilebiliyor.

Gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri, e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan verilmeye başlandı.

BORCU YOKTUR YAZISI KİMLİK DOĞRULAMA İLE ALINABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu ve e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısının, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandığını bildirdi.

6 BİN 116 HİZMET E-DEVLET KAPISINDA

Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını anımsatarak, "Bugüne geldiğimizde 836 kurumun 6 bin 116 hizmetinin e-Devlet Kapısı'nda olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Hedeflerinin bütün hizmetleri dijital ortama taşımak ve hizmet kapsamının genişletilmesi olduğunu belirten Koç, "bütünleşik hizmet" denilen konsepte doğru gidildiğini söyledi.

"İŞLEM AYNI PLATFORMDA SONUÇLANACAK"

Koç, genellikle belgeye talep nedeninin kamu ihale mevzuatı/ihaleye girmek ya da 6183/22-A/Kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için olsa da diğer sebeplerden dolayı da bu belgeye ihtiyaç duyulabildiğini anlattı.

e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce "kimlik doğrulama" olarak sunulan "Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi" hizmetinin Ocak-Aralık 2020 döneminde 5 milyon 21 bin 848, Ocak-Ekim 2021 döneminde ise 4 milyon 271 bin 396 kez kullanıldığını ifade eden Koç, "Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlem, aynı platformda hızla sonuçlanabilecek." diye konuştu.