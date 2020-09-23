Borsa dünü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kazanarak dünü 1.096,16 puandan tamamlayarak, dünya borsalarının içindeki pozitif konumunu sürdürdü.

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğu bir ortamda BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 14.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tüketici güven endeksi verisinin iyi gelmesiyle gün boyunca pozitif seyrini sürdürdü.

DÜNYANIN VE BORSA İSTANBUL’UN TAKİBİNDE FED’İN AÇIKLAMALARI VAR

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumunun ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilecek.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.