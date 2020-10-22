Borsa, dünya borsaları ile pozitif ayrıştı ve güne yükselişle başladı

Borsa, dünya borsaları ile pozitif ayrıştı ve güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.213,64 puandan başladı.

ABD; Avrupa ve Asya borsalarındaki endeksler küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle negatif seyir izlerken, İstanbul Borsa'sı son günlerde yakaladığı çıkışı sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da bugün bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.

DÜN 8.5 AYIN EN YÜKSEK KAPANIŞI SERGİLENDİ

Dün 1.210-1.220 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.211,51 puandan tamamladı ve böylece 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan koronavirüs vaka sayılarının küresel risk iştahını azalttığını bildirdi.

BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edilecek.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.200 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.