Borsa, dünya borsalarının paralelinde güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 azalışla, 3,49 puan kaybederek 1.140,96 puana geriledi.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının artmasından endişelenerek risk algısı ile satıcılı seyir izleyen borsalara paralel olarak hareket eden Borsa İstanbul’da, Bankacılık endeksi yüzde 0,27 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,68 düşüş kaydetti.

BANKACILIK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile gıda, içecek oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ VERİSİ

Azalan küresel risk iştahı ile dünya borsalarına paralel satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, dün yüzde 3,88 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.144,45 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ DURUMU

T açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.