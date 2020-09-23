Borsa, günün ilk yarısında yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kazanarak 1.105,89 puana yükseldi.

Borsa İstanbul dünü yükselişle tamamlamıştı. Bugünün ilk yarısında da yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,72 puan artışla 1.105,89 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

TURİZM ENDEKSİ KAZARDIRDI, SPOR GERİLEDİ

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

OLUMLU GELİŞMELERİN POZİTİF ETKİLERİ

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiril ile birlikte Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserlik yurt içi piyasaları destekliyor.