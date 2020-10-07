Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün güne yüzde 0,38 azalışla 1.150,10 puandan başladı.

Jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğu bir ortamda Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, 3,61 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.150,10 puana geriledi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN TURİZM KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,91 ile turizm oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti.

BORSA İSTANBUL, DÜNÜ YÜZDE 0,60 DEĞER KAYBIYLA KAPATTI

Dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı.

Analistlere göre, bugün akşam saat 21.00'de yayınlanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edilecek.