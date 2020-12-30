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    Borsa İstanbul güne yeni bir rekorla başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,97 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.467,66 puanla rekor seviyeye yükseldi.
    • AA
    • 30.12.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 11:27
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    Borsa İstanbul güne yeni bir rekorla başladı

    Borsa’da bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti.

    KİMYA, PETROL, PLASTİK YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    DÜN, TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI YAPILDI

    Dün düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının desteğiyle gün boyu alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,42 değer kazancıyla 1.459,69 puandan tamamladı. Endeks, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

    KORONAVİRÜS SALGINI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

    Analistler, bugün ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Borsa İstanbul güne yeni bir rekorla başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.470 ve 1.490 dirençlerinin izleneceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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