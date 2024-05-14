Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da yükseliş seyri zaman zaman sınırlı düşüşler yaşıyor. Bugün ise BIST 100, 42,63 puan artışla 10.098,61 puana çıktı.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puanla günü tamamladı.

BIST 100 endeksi, bugün ise açılışta önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 yükselerek güne 10.098,61 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken bugün gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Kamuda tasarruf paketi açıklandı

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Fiyat istikrarı ve enflasyonu tek haneli rakama düşürmek hedefi

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir.

"Kamuda tasarruf, cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek"

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)