Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran sektör: Metal ana sanayi Küresel piyasalar temkinli seyrini sürdürürken Borsa İstanbul, alıcılı bir seyirle yükselişine devam ediyor.

AA

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 48,48 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 9.393,46 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti.

Metal ana sanayi en fazla kazandıran sektör oldu

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal ana sanayi olurken, tek kaybettiren yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Fed'in faiz adımları küresel piyasaları etkiliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu koruduğunu ifade ederek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanakları bekleniyor.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)