Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,30 puan ve 0,10 azalışla 1.329,58 puandan başlangıç yaptı.

Borsa’nın açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti.

BANKACILIK KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

BORSA GEÇEN HAFTA, TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI YAPMIŞTI

Geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,16 değer kazanarak 1.330,87 puanla tüm zamanların en yüksek hafta kapanışını gerçekleştirdi.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM İZLENECEK

Analistler; koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları, yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.