Borsa İstanbul haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,54 puan ve yüzde 0,04 artışla 1.525,03 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'un açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,49 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,43 düşüş kaydederek günü 1.524,49 puandan tamamladı. Böylece 10 haftalık yükseliş rallisi ve rekor serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,05 değer kaybetti.

KÜRESEL ÖLÇEKTE PİYASALARIN RİSK İŞTAHI AZALDI

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta detaylarını açıkladığı 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumlarının küresel ölçekte piyasaların risk iştahını azalttığını bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.550 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.