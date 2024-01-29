Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! BIST 100 endeksi, 8.400 puanda Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yeni haftaya 53,77 ve yüzde 0,64 yükselişle 8.400,05 puandan başlangıç yaptı.

AA

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladı.

Fed'in faiz kararı 31 Ocak 2024, Çarşamba günü açıklanacak.

Küresel piyasalardaki karışık seyre karşı, Borsa İstanbul çıkış trendine girdi.

BIST 100 endeksi, 8.400,05 puanda

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazancıyla 8.346,28 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta ise güne 8.400,05 puandan başlangıç yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Merkez bankalarınndan faiz indirimi bekleniyor

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin para politikalarının yavaş yavaş da olsa yerini güvercin adımlara bırakacağına yönelik fiyatlanmaların sürdüğünü aktaran analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini dile getirdi.

BIST 100 endeksinde direnç ve destek konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)