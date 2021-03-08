Borsa İstanbul: Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamada, Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği duyuruldu.

Borsa İstanbul AŞ'den, piyasalara bomba gibi düşen bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifası duyuruldu.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Atilla'nın istifa kararını kendisinin aldığı ve kararının kabul edildiği ifade edildi

Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

26 MART'TA GENEL KURUL DÜZENLENECEK

Hakan Atilla geçtiğimiz hafta bir aylık izne çıkmış ve izne çıkışının ardından istifa iddiaları gündeme gelmişti.

Borsa İstanbul'da 26 Mart'ta Genel Kurul düzenlenecek.

ABD DÖNÜŞÜ GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

ABD’de İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla açılan davada yargılanan ve ülkede 28 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Türkiye’ye döndükten sonra 21 Ekim 2019’da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.